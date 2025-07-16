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Sosyal medya fenomeni 'Testo Taylan' gözaltına alındı

Sosyal medyada "Testo Taylan" adıyla tanınan içerik üreticisi Taylan Özgüç Danyıldız, 13 yaşındaki bir hayranını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Olayın, çocuğun Danyıldız’la fotoğraf çektirmek istemesi üzerine yaşandığı öne sürüldü.

Haber Merkezi
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Sosyal medya fenomeni 'Testo Taylan' gözaltına alındı
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Sosyal medyada 'Testo Taylan' olarak bilinen Sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi ise, 13 yaşındaki bir hayranına saldırdığı iddiası oldu.

Hayranına fiziksel saldırıda bulundu

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, uzun süredir sosyal medya üzerinden kendisiyle tanışmak istediğini belirten 13 yaşındaki hayranıyla karşılaşan Testo Taylan, çocukla fotoğraf çektirmek istemesi üzerine sinirlendi ve fiziksel saldırıda bulundu.

Saldırıya uğrayan çocuk, yaşadığı durumu ailesine anlattı. Aile, çocuklarının darp edilmesine sessiz kalmayarak polis merkezine gidip şikâyetçi oldu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alınan ifadeler üzerine harekete geçti.

Şikâyet sonrası yapılan çalışma ile Testo Taylan, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ünlü fenomen İfadesinin ardından serbest bırakıldı.

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