Sosyal medya fenomenlerinden seçim öncesi ilgi çeken video

Sosyal medyada yayınladığı parodi videolarla gündem olan Muhammed Nur Nahya, gündeme ilişkin politik göndermeler yapan Yellowossi ile yeni bir video çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan ses benzerliğiyle tanınan Nahya'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Macarena şarkısının sözlerini değiştirerek Türkiye gündemine uyarlayan fenomenler, Hep Makarina 2 isimli videoda CHP’den Etimesgut adayı olan Erdal Beşikçioğlu’na da atıfta bulundu.

Video Yellowossi’nin taşıdığı "Tren raylarının kenarına sıralanmış rengarenk çiçekler olduğunu söylüyorlar ama bizim vagonda pencere yok" sözlerinin yazılı olduğu pankart ile son buluyor.

Söz konusu klipte, ekonomiden yakınan Yellowossi ve ekibine, İHA, TOGG ve uzaya gidilmesiyle karşılık veren Nahya'nın videosu 1 milyonu aşkın görüntülenme aldı.