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Sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis operasyonu: 3 kişi gözaltında, 4 kişi aranıyor

Sosyal medya fenomenlerine yönelik yasa dışı bahis operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz isimli fenomenler gözaltına alındı. Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürerken, gözaltındaki isimlerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Merkezi
İHA
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Sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis operasyonu: 3 kişi gözaltında, 4 kişi aranıyor
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Sosyal medyada yüksek takipcili fenomenlerin bulunduğu bazı hesaplarda yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı tespit edildi.

İstanbul'da 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik gündüz saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

Operasyonda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz isimli 3 kişi gözaltına alınırken, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Çağlayan Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

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