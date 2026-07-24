Sosyal Medya içerik üreticisi Murat Özün hakkında soruşturma başlatıldı

Dijital içerik üreticisi Murat Özün’ün, kendisine ait Youtube kanalı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Özün hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma süreci devam ediyor

Soruşturma kapsamında ilgili video ve içeriklerin incelemeye alındığı öğrenildi. Başsavcılık tarafından yürütülen adli süreç devam ederken, soruşturmaya ilişkin resmi makamlarca bunun dışında herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı. Yetkililer, soruşturmanın mevcut deliller doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti.