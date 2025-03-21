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Sosyal medya kısıtlaması kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından başlayan internet erişim sorunu 40 saatin ardından sona erdi. X, TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube ve Facebook’a yeniden erişim sağlandı.

Haber Merkezi
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Sosyal medya kısıtlaması kaldırıldı
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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından başlayan internet erişim kısıtlaması sorunu sona erdi.

İmamoğlu’na yönelik gözaltı kararı sonrası başlatılan operasyonlarla birlikte 19 Mart 2025 Çarşamba sabah saatlerinden itibaren sosyal medya platformlarına erişimde ciddi sorunlar yaşandı.

X (Twitter), TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube ve Facebook gibi popüler uygulamalara getirilen bant daraltma uygulaması nedeniyle milyonlarca kişi sosyal medyaya ulaşamadı.

40 saat süren kısıtlama, 21 Mart sabah saatlerinde kaldırıldı. Resmi makamlarca uygulamaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

 

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