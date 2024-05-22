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Sosyal medya platformu X Türkiye'de temsilcilik açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X'in Türkiye'de temsilcilik açtığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Sosyal medya platformu X Türkiye'de temsilcilik açtı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,  sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter) Türkiye'de temsilcilik açtığını açıkladı. 

Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformu X'in Türkiye'de temsilcilik açtığını duyurdu.  Uraloğlu, "X temsilcilik açmasaydı, bant daraltma cezası ile karşı karşıya kalacaktı" dedi.