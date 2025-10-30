Sosyal medya soytarılığının geldiği son nokta: İstanbul’da bir erkek kadına tasma takıp dolaştırdı! (Video)
İstanbul'da bir şahıs, tasma taktığı kadını sokakta gezdirdi. Videoda şahıs, "Kadınlar balmumu gibidir, nasıl eğitirsen öyle olur" şeklinde skandal ifadeler kullanırken, kadının dizlerinin üzerine çöküp yürüdüğü görüldü. Tepki çeken görüntüler sonrası “insan onuruna saldırı” yorumları yapıldı.
İstanbul'da bir şahıs, tasma taktığı kadını sokakta gezdirdi.
Beyoğlu'nun tarihi durağı Galata Kulesi'nin bulunduğu sokakta çekilen görüntülerde, kimliği belirlenemeyen bir erkeğin tasma taktığı bir kadını sokakta dizlerinin üzerinde yürüttüğü görüldü.
Şahıs, videoda sarf ettiği skandal sözlerde, "Kadınlar balmumu gibidir, nasıl eğitirsen öyle olur" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki topladı. Vatandaşlar, olayın “insan onuruna aykırı” olduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılması istendi.