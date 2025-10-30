  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sosyal medya soytarılığının geldiği son nokta: İstanbul’da bir erkek kadına tasma takıp dolaştırdı! (Video)
Takip Et

Sosyal medya soytarılığının geldiği son nokta: İstanbul’da bir erkek kadına tasma takıp dolaştırdı! (Video)

İstanbul'da bir şahıs, tasma taktığı kadını sokakta gezdirdi. Videoda şahıs, "Kadınlar balmumu gibidir, nasıl eğitirsen öyle olur" şeklinde skandal ifadeler kullanırken, kadının dizlerinin üzerine çöküp yürüdüğü görüldü. Tepki çeken görüntüler sonrası “insan onuruna saldırı” yorumları yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sosyal medya soytarılığının geldiği son nokta: İstanbul’da bir erkek kadına tasma takıp dolaştırdı! (Video)
Takip Et

İstanbul'da bir şahıs, tasma taktığı kadını sokakta gezdirdi. 

Beyoğlu'nun tarihi durağı Galata Kulesi'nin bulunduğu sokakta çekilen görüntülerde, kimliği belirlenemeyen bir erkeğin tasma taktığı bir kadını sokakta dizlerinin üzerinde yürüttüğü görüldü.

Şahıs, videoda sarf ettiği skandal sözlerde, "Kadınlar balmumu gibidir, nasıl eğitirsen öyle olur" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki topladı. Vatandaşlar, olayın “insan onuruna aykırı” olduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılması istendi.

Hakemlere bahis soruşturması | TFF Başkanı'ndan yeni açıklama: Bir daha Türk futbolunda yer almayacaklarHakemlere bahis soruşturması | TFF Başkanı'ndan yeni açıklama: Bir daha Türk futbolunda yer almayacaklarSpor
Gündem
AFAD Başkanı: Gebze'deki binadan sağ çıkan Dilara kızımızın sağlık durumundan iyi haberler alıyoruz
AFAD Başkanı: Gebze'deki binadan sağ çıkan Dilara kızımızın sağlık durumundan iyi haberler alıyoruz
İmamoğlu'nun paylaşımlarını sokakta dağıtan avukat, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti
İmamoğlu'nun paylaşımlarını sokakta dağıtan avukat beraat etti
Adana'da akılalmaz olay: Yedi yaşındaki çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattı
Adana'da akılalmaz olay: Yedi yaşındaki çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini kabul edecek
PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı: DEM Parti'den açıklama
PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı: DEM Parti'den açıklama
Almanya Başbakanı Merz, Ankara'da: Erdoğan resmi törenle karşıladı
Almanya Başbakanı Merz, Ankara'da: Erdoğan resmi törenle karşıladı