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Sosyal medya üzerinden ırkçı paylaşımlarda bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da sosyal medyada ırkçı ve şiddet içerikli görüşler bildirip paylaşımlarda bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Sosyal medya üzerinden ırkçı paylaşımlarda bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen ortak çalışmalarda, dijital plartformlar aracılığıyla ‘Nasyonal sosyalizm' içerikli ırkçı ve şiddet içeren paylaşımlarda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde belirlenen ve aralarında çocuk şüphelilerinde yaşadığı toplam 9 farklı ikamete düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise bir kurusıkı tabanca, bir adet havalı tüfek, 3 bıçak, Nazi sembolleri, ırksal şiddette aşırıcılık ile ilgili semboller, kuru kafa maskesi ve dijital materyaller ele geçirildi

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