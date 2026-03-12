Sosyal medya ve doğum izni düzenlemesi: Görüşmeler bayram sonrasına ertelendi

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında bir araya gelerek, "Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin görüşmelerine başladı.

Oldukça kapsamlı bir içeriğe sahip olan torba yasa teklifi, özellikle çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemeleri ve sosyal medya platformlarına dair yeni yaptırımlarıyla kamuoyunun takibinde yer alıyor.

Kıdem tazminatı mesajı: Tartışmaya kapalıyız

Komisyon Başkanı Vedat Bilgin, toplantının açılışında çalışma hayatının en hassas konularından biri olan kıdem tazminatına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bilgin, çeşitli çıkar çevrelerinin kıdem tazminatının kaldırılması yönünde kulis faaliyetleri yürüttüğünü ancak bu konunun kendileri için tartışmaya tamamen kapalı olduğunu net bir dille ifade etti.

Öte yandan Bilgin, doğum izninin artırılmasına yönelik düzenlemenin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün hemen akabinde gündeme gelmesinin, kadın hakları ve aile yapısının güçlendirilmesi adına anlamlı bir mesaj taşıdığını vurguladı.

Muhalefetten usul itirazı ve "altı komisyon" talebi

Görüşmelerin başlangıcında usul tartışması açan CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, teklifin teknik detaylarının ve etki analizlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi için bir alt komisyon kurulması gerektiğini savundu.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ise sosyal medyaya ilişkin maddelerin bu komisyonun yetki alanından ziyade Dijital Mecralar Komisyonu’nda ele alınması gerektiğini belirterek, ilgili kısımların metinden çıkarılmasını talep etti.

Toplantıya verilen arada siyasi partiler arasında diplomasi görüşmeleri yaşandı.

Komisyon Başkanı Vedat Bilgin ile CHP İzmir Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Ahmet Tuncay Özkan’ın gerçekleştirdiği özel görüşme sonrası, sosyal medya düzenlemelerine dair maddelerde muhalefetin önergelerinin değerlendirileceği açıklandı.

CHP grubunun sunduğu "anayasaya aykırılık" önergesinin reddedilmesinin ardından, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk’ün sunumuyla kanun teklifinin detayları görüşüldü.

Görüşmeler bayram sonrasına ertelendi

Komisyonda saatler süren yoğun mesai ve karşılıklı fikir alışverişlerinin ardından, kritik paketle ilgili erteleme kararı alındı.

Sosyal medyaya ilişkin maddeler üzerindeki tartışmalar ve doğum izni düzenlemesinin teknik detaylarının daha kapsamlı ele alınması amacıyla, teklifin görüşmelerine ara verildi.

Komisyon üyelerinin ortak mutabakatıyla, kanun teklifinin görüşülmesine bayramdan sonra devam edilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı. Bu kararla birlikte, milyonlarca çalışanın ve annenin beklediği düzenlemenin nihai akıbeti bayram sonrası netlik kazanacak.