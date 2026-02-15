Sosyal medyada anonimlik sona eriyor, kimlik doğrulama geliyor

Türkiye’de sosyal medya kullanımına yönelik köklü değişiklikler içeren ve kamuoyunda “Aile Paketi” olarak bilinen kanun teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması bekleniyor.

AK Parti’nin üzerinde çalıştığı düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılarına kimlik doğrulama ve yaş sınırı mekanizması mecburiyeti getirilmesi hedefleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve yargısız infazlara dikkati çekerek “Sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa, bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak” dedi.

Trol hesaplar ile itibar suikastlarına müdahale edileceğini vurgulayan Gürlek “Sosyal medyada şahıs bir açıklama yapıyorsa, hedef gösteriyorsa o kişinin kimliği belli olduğu için artık onun da cezai sorumluluğu başlayacak” ifadelerini kullandı. Söz konusu düzenleme ‘Aile Paketi’ne dahil edilebilir.

15 yaş altına sınırlama

Teklif ile 15 yaşından küçüklere sosyal medya hesabı açılması kesin olarak yasaklanırken, 18 yaş altı kullanıcıların sanal bahis ve sosyal medya erişimlerine biyometrik kısıtlamalar getirilecek. Ayrıca yasa dışı içeriklerin mahkeme kararı beklenmeksizin hızlıca kaldırılması sağlanacak.

Öte yandan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk de benzer bir yaklaşımla, tüm hesapların cep telefonu numarasıyla eşleştirilmesini, bu kurala uymayan platformların internet trafiğinin kademeli olarak daraltılmasını içeren bir teklif sunmuştu. Düzenleme kapsamında sosyal ağların Türkiye’de telefon numarasıyla bağdaştırılmamış hiçbir hesabı barındıramayacağı öngörülmüştü.

Mevcut altyapı ile sistem kurulabilir

Türkiye'den Esma Altın'a konuşan adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ise Türkiye için e-Devlet entegrasyonlu bir model önererek “Mevcut dijital altyapı ile güvenli model kurulabilir. Kullanıcılar kimliklerini e-Devlet ya da benzeri resmî bir sistemde doğrular, ardından hesapları için şifreli bir doğrulama anahtarı kullanılır. Türkiye’den giriş yapıldığında platformlar kişinin kimlik bilgilerini görmez ve saklamaz; sadece hesabın gerçek bir kişiye ait olduğunu teyit eder. Ayrıca sahte tespiti için yapay zeka kullanılmalı” dedi.

Kırık, bu yöntemin hem sahte hesaplarla mücadeleyi güçlendireceğini hem de veri sızıntısı riskini azaltarak anonimliği hukuki çerçevede koruyacağını belirtti.