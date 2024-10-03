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Sosyal medyada Atatürk'e hakarete tutuklama

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, sosyal medyadan Atatürk'e hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Haber Merkezi
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Sosyal medyada Atatürk'e hakarete tutuklama
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Savaştepe Belediyesinde görevli zabıta memuru İsmail Y'nin (36), sosyal medya hesabından paylaştığı ses ve video kayıtlarındaki hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik içerikli sözleriyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İsmail Y, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan İsmail Y, "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından tutuklandı.

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