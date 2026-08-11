  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli video paylaşan kişi tutuklandı
Takip Et

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli video paylaşan kişi tutuklandı

İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret ve tehdit içerikli video çekerek sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan Cengiz Aydemir, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli video paylaşan kişi tutuklandı
Fotoğraf: X
Takip Et

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli video çekip, sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli video çekip, sosyal medyada paylaşan şüpheli Cengiz Aydemir hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında adresi tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Aydemir, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Osman Bektaş’tan deprem uyarısı: Haritada görünmeyen faylar deprem riski taşıyabilirOsman Bektaş’tan deprem uyarısı: Haritada görünmeyen faylar deprem riski taşıyabilirGündem