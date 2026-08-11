Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli video paylaşan kişi tutuklandı
İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret ve tehdit içerikli video çekerek sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan Cengiz Aydemir, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli video çekip, sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli video çekip, sosyal medyada paylaşan şüpheli Cengiz Aydemir hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında adresi tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Aydemir, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.