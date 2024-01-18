Sosyal medyada gündem olan 1.3 milyon liralık kabanlar tükendi
İstanbul'da bir alışveriş merkezinde bulunan mağazada 1.3 milyon liraya satılan kabanların tükendiği belirtildi. Mağaza, ürünün sosyal medyada gündem olmasının ardından reyonların boşaldığını açıkladı.
İstanbul'un ünlü alışveriş merkezi İstinye Park'ta satılan İtalyan markanın Vikunya yünlü kabanları tükendi.
AVM’de lüks markaları barındıran alanda mağazaların milyonluk ürünlerinin İstanbul’da yoğun talep gördüğü gözlendi. Öte yandan lüks mağazanın müşterilerini karşılamak için alışılmışın dışındaki uygulamaları dikkat çekti. Müşteriler mağaza girişinde ikramlarla karşılandı.
Araba fiyatına lüks giyim eşyalarının satıldığı mağazada sosyal medyada çok konuşulan kabanın tükendiği görüldü. Mağaza yetkilisi ürünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından ellerinde kalmadığını söyledi. Sipariş üzerine 3 adet gelen kabanların tamamının satıldığı öğrenildi. Güncel kurlarla hesaplandığında kaban yaklaşık 45 bin dolara satıldı.