  3. Sosyal medyada gündem olmuştu! EGM: Eskişehir'deki polis görevden uzaklaştırıldı
Sosyal medyada gündem olmuştu! EGM: Eskişehir'deki polis görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin sözleri sosyal medyada gündem olan polis memurunu açığa alarak idari soruşturma başlattığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), görüntüleri bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Eskişehir'de görevli polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, Eskişehir ilinde görevli bir polis memuruna ait görüntülerin paylaşılması üzerine konu hakkında derhal inceleme başlatılmıştır. Polis memuru görevden uzaklaştırılarak, konunun tüm yönleriyle araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğü'müzce polis başmüfettişi görevlendirilmiştir."

