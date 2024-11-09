Sosyal medyada mesajlaştığı kadının kocasını öldürdü

Olay, saat 17.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.İ., sosyal medya platformu üzerinden Sezgin Ç.'nin eşiyle bir süredir mesajlaşıyordu. Durumu fark eden Sezgin Ç. ile M.İ., Sezgin Ç'nin oturduğu adreste buluşarak tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. M.İ, silahla Sezgin Ç.'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sezgin Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede olay mahallinde 4 adet boş mermi kovanı ele geçirilirken Sezgin Ç.'yi vuran M.İ. olayın ardından kısa bir süre sonra emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şahsın, Sezgin Ç'nin sosyal medya platformunda eşiyle mesajlaştığını bu nedenle olay yerinde buluşup tartıştıklarını ve sonucunda Sezgin Ç.'ye ateş açtığı öğrenildi.