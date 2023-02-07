Sosyal medyada provokatif paylaşımda bulunan 4 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 90 hesap yöneticisinin tespit edildiğini ve 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
ANKARA (EKONOMİ)-Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, kanun verdiği yetki çerçevesinde 7/24 sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtilerek, deprem sebebiyle sosyal medya platformlarında vatandaşların üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 90 hesap yöneticisinin tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından alınan talimat gereği 4 şahsın gözaltına alındığı bilgisi verildi.