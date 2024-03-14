Sosyal medyada sahte satış ilanına 3 yıl 4 ay hapis cezası

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta sahte satış ilanıyla dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı.

Verilen bilgiye göre, Samsun'da ikamet eden İbrahim K. sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta araç koltuğu sattıklarına dair ilan verenlerle irtibata geçti. Verilen hesap numarasına 2 bin 950 lira para gönderen İbrahim K., kendisine koltuk gönderilmeyince şikayetçi oldu.

Olayla ilgili Görkem F. ve Hüseyin I. hakkında dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Görkem F. ve Hüseyin I. "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4'er ay hapis ve ayrıca 4 bin 900'er TL de adli para cezasına çarptırıldı.