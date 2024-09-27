Sosyal medyada 'Şehit kokusu' sattı! Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı

Halkı dini ve manevi duygularını istismar ederek sosyal medyaya 'Şehit kokusu', 'Bedir kokusu' ve 'Payitaht kokusu' adı altında parfüm satan kişi için Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Görüntülerin yayılmasının ardından Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bedir, Mevlana, payitaht ve şehit kokusu sattı

Sosyal medya hesabından video paylaşan kişi 'Şehit kokusu', 'Bedir kokusu' ve 'Payitaht kokusu' adıyla parfüm ürünlerini pazarlamaya çalışmıştı.

Tanıtımı yapan kişi söz konusu videoda, "Size 6 farklı kokudan bahsedeceğiz. Okan Bey için 6 kokumuzu hazırladık, bunları size de şimdi açıklayacağım. Bedir, Mevlana, Misk, Şehit kokusu, Kaşmir ve Payitaht kokusundan hazırladık. Sizler de isterseniz bize ulaşın" ifadelerini kullanmıştı.

Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı

Görüntülerin gündem olmasının ardından Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, inceleme başlatıldığını duyurdu.

Reklam Kurulu’nun söz konusu reklamın milli ve manevi hassasiyetlerinin istismar edilmesi olarak değerlendirdiğini ve durdurma kararı verildiğini X hesabından açıklayan Gürcan, şu ifadeleri kullandı:

"Çeşitli sosyal medya mecralarında ve internet sitelerinde haberlere konu olan 'selamesans_selamcarsaf' isimli instagram hesabında yer alan; '…şehit kokusundan hazırladık.' şeklindeki ifadeler hakkında Bakanlığımızca resen inceleme başlatılmış ve aşağıdaki işlemler tesis edilmiştir.

Reklam Kurulu tarafından; Toplumun milli ve manevi hassasiyetlerinin istismar edilmesi nedeniyle anılan reklamlar hakkında 3 (üç) ay süre ile tedbiren durdurma kararı verilmiş ve bu karar İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü vasıtasıyla ilgili şahsa elden tebliğ edilmiştir. Söz konusu paylaşımlar, Reklam Kurulu’nun ilk toplantısının yapılacağı 8/10/2024 tarihinde görüşülerek reklam veren hakkında 6502 sayılı Kanun’un 77/12’nci maddesinde öngörülen 550.059-TL idari para cezası uygulanabilecektir.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından; Ayrıca Ticaret İl Müdürlüğümüzce reklam verene ait işyerinde bugün 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54 üncü maddesinde yer alan 'Fiyat Etiketi' mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen denetimde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle 52.800-TL idari para cezası uygulanmıştır.