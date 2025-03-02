Sosyal medyada tepki çekmişti! Üsküdar Belediyesi, Nevzat Tarhan'ın söyleşisini iptal etti

Üsküdar Belediyesi, Ramazan Ayı etkinlik programlarını sosyal medyadan duyurdu. Programda Üsküdar Üniversitesi işbirliğiyle yapılan söyleşi programını da duyurdu.

Söyleşi programında Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü olan Nevzat Tarhan’ın 17 Mart’ta düzenlenecek olan Aile ve İnanç Kültürü programının konuğu olarak yer aldı.

Programın duyurulmasının ardından sosyal medyada Tarhan’a dönük tepkiler gelmeye başladı.

Üsküdar Ramazan Söyleşileri programı ve yeri güncellenecektir. Komşularımızın bilgisine. — Üsküdar Belediyesi (@uskudarbld) March 2, 2025

Eleştirilerin ardından belediye, programı duyurduğu twiti sildi.

Belediyenin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı yeni açıklamada “Üsküdar Ramazan Söyleşileri programı ve yeri güncellenecektir. Komşularımızın bilgisine” ifadeleri kullanıldı.

Tarhan ne demişti?

Tarhan’ın 2021 yılında İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin ifadeleri tepki çekmişti.

İstanbul Sözleşmesi’nin sonunun “ensest ilişkiler” olduğunu da öne süren Tarhan, “Biz eğer öyle bir karar vereceksek, ensestin önünü açıyorsak, buyurun, isteyen yapsın bunu. Biz şimdi, şu anda eğer böyle bir kararla toplumda kültürel değişimle ilgili bir karar veriyorsak gelecekte bizi bu bekliyor, ben bunu demek istiyorum” demişti.