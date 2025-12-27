Sosyal medyada tetikçi ilanı verdi, gözaltına alındı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sosyal medyada 'tetikçi' ilanı verdiği tespit edilen şüpheli 17 yaşındaki R.S.T. gözaltına alındı.
İzmir'de, sosyal medya üzerinden 'tetikçi' ilanı verildiği ihbarı üzerine Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, ilanı veren kişinin kimliğinin R.S.T. olduğu tespit edildi. R.S.T., polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.