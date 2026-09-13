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Sosyal medyada yanıltıcı sermaye piyasası paylaşımlarına soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yanıltıcı bilgi ve içerik paylaşan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlattı.

Haber Merkezi
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Sosyal medyada yanıltıcı sermaye piyasası paylaşımlarına soruşturma
Takip Et

Başsavcılığa yapılan başvurular üzerine başlatılan soruşturmanın, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış ya da yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veya yorum yapan kişiler ile sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten hesap sahiplerini kapsadığı belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu paylaşımları yapan şüphelilerin gerçek kimliklerinin ve delillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildi.

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