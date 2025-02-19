  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sosyal medyadan Erdoğan'a hakaret eden şahıs Suriye'de yakalandı
Takip Et

Sosyal medyadan Erdoğan'a hakaret eden şahıs Suriye'de yakalandı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlar yapan kişinin Suriye'de yakalandığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sosyal medyadan Erdoğan'a hakaret eden şahıs Suriye'de yakalandı
Takip Et

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan çalışmada, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlar yapan kişinin 49 yaşındaki T.G. olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Suriye'de yakalandı

İstanbul Küçükçekmece'de ikamet eden T.G'nin Suriye'ye gittiğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarılmış, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımızın çalışması, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Hatay İstihbarat Şube müdürlükleri desteği ile Suriye'de yakalanmıştır. Siber Suçlar Daire Başkanlığımızca söz konusu içeriği paylaşan 97 hesapla ilgili adli süreç başlatılmış ve bu hesapların tamamı mahkeme kararıyla erişime kapatılmıştır."

İmamoğlu'ndan bazı yayın organlarına sert tepki: Manşetleri 'Ekrem' diye atıyorlarİmamoğlu'ndan bazı yayın organlarına sert tepki: Manşetleri 'Ekrem' diye atıyorlarGündem

 

Adalet Bakanı'ndan TÜSİAD'a: Kara propaganda, iş adamlarına da ekonomiye de katkı sağlamazAdalet Bakanı'ndan TÜSİAD'a: Kara propaganda, iş adamlarına da ekonomiye de katkı sağlamazGündem

 

Gündem
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul'da yürüyen merdivene ayakları sıkışan kadının üç parmağı koptu
İstanbul'da yürüyen merdivene ayakları sıkışan kadının üç parmağı koptu
Özel, Erdoğan'a seslendi: Akın Gürlek’in yürüttüğü bu darbenin neresindesin?
Özel, Erdoğan'a seslendi: Akın Gürlek’in yürüttüğü bu darbenin neresindesin?
Barzani'den 'İmralı' açıklaması: Dayanışmaya hazırız
Barzani'den 'İmralı' açıklaması: Dayanışmaya hazırız
Bakan Işıkhan'ın acı günü: Ablası Seyhan Güneş vefat etti
Bakan Işıkhan'ın acı günü: Ablası vefat etti
AK Parti'ye 10 belediye başkanı katıldı
AK Parti'ye 10 belediye başkanı katıldı