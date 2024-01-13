Sosyal medyadan provokatif paylaşım yapanlara operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, sosyal medyadan provokatif paylaşım yapanlara yönelik operasyon yapıldığını duyurdu.

Paylaşımda, 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildiğini belirten Yerlikaya, bunlardan 53'ünün yurt dışında olduğunu ve haklarında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 şüpheliye yapılan operasyonlarda 4'ü yakalanırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor." dedi.

113 şüpheli gözaltına alındı

Öte yandan Bakan Yerlikaya, yaptığı ikinci paylaşımda, bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik 32 ilde Kahramanlar-41 operasyonu düzenlendiğini ve 113 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında BTÖ'ye yönelik; Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen Kahramanlar-41 operasyonlarda 113 şüpheli gözaltına alındı."

Operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak." ifadesini kullandı.