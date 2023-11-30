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Sosyal medyadan sattığı araç jantlarını göndermeyen kişiye 3 yıl 4 ay hapis cezası

Samsun'da sosyal paylaşım sitesi üzerinden sattığı araç jantlarını göndermeyen kişiye 3 yıl 4 ay hapis ve 2 bin 660 lira adli para cezası verildi.

Haber Merkezi
İHA
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Sosyal medyadan sattığı araç jantlarını göndermeyen kişiye 3 yıl 4 ay hapis cezası
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Samsun'da sosyal paylaşım sitesi üzerinden sattığı 4 araç jantını göndermeyen kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Alınan bilgiye göre, Samsun'da ikamet eden E.A. sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta satışa sunulan 4 adet araç jantını satın almak için ilanı veren S.A.'ya 500 lira kapora gönderdi. S.A.'nın jantları kargoya verirken kendisine video atması üzerine E.A., 1100 lira daha para gönderdi. Jantlar gelmeyince dolandırıldığını anlayan E.A. şikayetçi oldu.

Şüpheli S.A. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında S.A. 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 2 bin 660 TL de adli para cezasına çarptırıldı.

 