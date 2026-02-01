  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sosyal medyaya yaş sınırı yolda: Ebeveyn izni olsa da erişim yasak
Takip Et

Sosyal medyaya yaş sınırı yolda: Ebeveyn izni olsa da erişim yasak

15 yaş altına sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çalışmayı Meclis'te AK Parti grubuna sundu. Çalışmaya göre, ebeveyn onayı bulunsa bile çocuklar sosyal medya platformlarında hesap açamayacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sosyal medyaya yaş sınırı yolda: Ebeveyn izni olsa da erişim yasak
Takip Et

Türkiye’de çocukların sosyal medya ve çevrim içi ortamlar üzerinden maruz kaldığı risklere karşı yeni bir yasal adım atılmaya hazırlanılıyor. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi çalışmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti grubuna sundu. Sunumda sosyal medya ve çevrimiçi oyun ortamlarında çocukların güvenliğini ve mahremiyetini sağlamak amacıyla kanuni bir düzenlemenin yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Ebeveyn izni olsa da erişim yasak

Bakanlık çalışmasında sosyal ağ sağlayıcılarına erişim yaşının en az 15 olması, 15 yaşını doldurmayan çocukların ebeveyn izni olsa dahi bu platformlara erişememesi teklifi yer alıyor.

Yaş sınırının uygulanabilmesi için platformlara etkili yaş doğrulama sistemleri kullanma yükümlülüğü getirilecek.

Oyunlarda yaşa göre derecelendirme önerisi

Çevrim içi oyunlar için genel bir yaş yasağı öngörülmezken, yaşa göre derecelendirme sistemi zorunlu hale getirilecek. Çocukların yalnızca kendi yaş gruplarına uygun oyunlara erişebilmesi hedefleniyor. Bu uygulamayla dijital bağımlılık ve uygunsuz içerik risklerinin azaltılması amaçlanıyor.

Dünya uygulamaları ele alındı

Çalışmada Birleşik Krallık ve Avustralya’daki uygulamalara da yer verildi. Avustralya’nın 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiren ilk ülke olduğu hatırlatıldı. Bu ülkede platformlara ağır idari para cezaları öngörüldüğü ve sorumluluğun doğrudan şirketlere yüklendiği belirtildi. Benzer modellerin farklı ülkelerde de tartışıldığı ifade edildi.

Trump, Epstein belgelerinin kendisini suçlamadığını aksine akladığını savunduTrump, Epstein belgelerinin kendisini suçlamadığını aksine akladığını savunduDünya
Evini satıp altın alanlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Kalıcı değil, dönemsel kazanç sağlarEvini satıp altın alanlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Kalıcı değil, dönemsel kazanç sağlarEkonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 1 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 1 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
BDDK düğmeye bastı: İşte kredi kartından konut faizine yeni kurallar...BDDK düğmeye bastı: İşte kredi kartından konut faizine yeni kurallar...Gündem

 