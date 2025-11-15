  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. "Sosyal ve Ekonomik Destek" ödemeleri hesaplara yatırıldı 
Takip Et

"Sosyal ve Ekonomik Destek" ödemeleri hesaplara yatırıldı 

Kasım ayı "Sosyal ve Ekonomik Destek" ödemeleri hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Çocukları sosyal açıdan desteklemek ve eğitim giderlerini karşılamak amacıyla kasım ayına yönelik toplam 1 milyar 469 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık" dedi. 

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
"Sosyal ve Ekonomik Destek" ödemeleri hesaplara yatırıldı 
Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayına ilişkin 1 milyar 469 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların değişen ihtiyaçları doğrultusunda hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini vurgulayan Göktaş, çocukların kendine güvenen, eğitimli ve milli değerlere sahip bireyler olarak yetişmeleri için çalıştıklarını kaydetti.

Bakanlık olarak, aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Göktaş, "Çocukları sosyal açıdan desteklemek ve eğitim giderlerini karşılamak amacıyla kasım ayına yönelik toplam 1 milyar 469 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." ifadesini kullandı.

Gündem
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ve iki çocuğunun cenazesi defnedildi
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ve iki çocuğunun cenazesi defnedildi
Akbaş, “ Denetim ve kontroller daha sağlıklı yapılmalı”
Akbaş, “ Denetim ve kontroller daha sağlıklı yapılmalı”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
Halit Yukay'ın ölümünde sıcak gelişme: Kaptana 9 yıla kadar hapis istenen iddianame kabul edildi
Halit Yukay'ın ölümünde sıcak gelişme: Kaptana 9 yıla kadar hapis istenen iddianame kabul edildi
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Müdafaa-i Hukuk mücadelemiz kazanacak!
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Müdafaa-i Hukuk mücadelemiz kazanacak!
İstanbul'da anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti! Zehirlenen ailenin kaldığı otelde iki kişi daha hastaneye kaldırıldı
Zehirlenen ailenin kaldığı otelde iki kişi daha hastaneye kaldırıldı