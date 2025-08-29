Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında grev başladı

Mehmet KAYA

ANKARA - KOOP-İŞ sendikası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında (SYDV) greve başladı.

Sendika Başkanı Eyüp Alemdar, toplumun en dezavantajlı gruplarına sürekli hizmet veren, her felakette yardıma koşan devletin şefkatli elini temsil ettiklerini belirterek, kamu toplu sözleşmesine konu işçiler yanında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndaki işçilerden de SYDV çalışanlarının ayrı ve daha düşük zam verilmeye çalışılmasını kabul etmeyeceklerini vurguladı. Vakıflarda Türkiye çapında işlemlerin durduğu belirtiliyor. Bakanlık, işçilere yönelik kamu çerçeve protokolü sonrası bu ücret artışlarını uygulamayarak işçiye daha düşük ücret teklif etmişti.

Sendika ise 2018’den bu yana kamu toplu sözleşme sürecinde ücret artışları uygulanırken, bu dönem de de Bakanlıkça önceden bilgi verilmeden protokolü uygulamayarak ayrı bir sözleşme istenmesi sonrası, işyeri toplu sözleşmesinde sonuca ulaşılamaması nedeniyle greve başladı.

Ankara’da SYDV vakfında işçilerle bir araya gelen KOOP-İŞ Sendikası Başkanı Eyüp Alemdar 2 Ağustos’ta kamu çerçeve protokolünün imzalandığını hatırlatarak, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından SYDV işçilerine reva görülen bu teklifi ve çalışma barışını zedeleyen bu yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildi. Nitekim kabul etmedik ve bugün buradayız” dedi.

Alemdar: Devletin şefkatli eliyiz, yardıma muhtaçların rızkıyla ölçmek adaletsizliktir, haksızlıktır

SYDV çalışanlarının dar gelirlilere, dezavantajlı insanlara yardım eden, her felakette insanların yaralarını sarmak için mesai gözetmeksizin çalışan insanlar olduğunu hatırlatan Eyüp Alemdar, çoğunluğu lisans ve yüksek lisans mezunu, KPSS ile işe başlamış insanlardan oluşan bir hizmet kuruluşu olduğunu vurguladı. Alemdar, “Bu emekçiler sadece birer kamu çalışanı değil, devletimizin sosyal vicdanının yaşayan temsilcileridir. SYDV çalışanları sosyal yardımların kılcal damarlarıdır. Büyük şehirlerden köylere kadar devletimizin şefkatli elini götürerek devlet ile millet arasında köprü olmuşlardır. Nerede ihtiyaç varsa, Oraya ilk koşanlar onlar olmuştur. SYDV çalışanları, yardıma muhtaç kesimlerin dostudur, Onların yardımcısıdır. SYDV çalışanlarının ücretlerini, yardıma muhtaç kesimlerin rızkıyla ölçmek, haksızlıktır… Adaletsizliktir…” dedi.

Aile Bakanlığı’ndaki diğer işçilerden ayırıyor

Eyüp Alemdar, greve çıkan çalışanlara yönelik kimi baskıların geldiğini belirterek, sendika olarak yapılan bir haksızlığa karşı çıktıklarını, imzalanmış bir protokol varken ve özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndaki diğer 30 bin işçiden de ayırarak ayrı bir ücret teklif etmesini eleştirdi.

Alemdar, sendika olarak işçinin hak ve hukukunu koruma yönünde her zaman açık bir yol güttüklerini belirterek, “Ülkemiz bir ekonomik darboğazdan geçiyor. Bir türlü düşürülemeyen enflasyon nedeniyle hayat her geçen gün pahalanıyor. Halkımız büyük bir geçim sıkıntısı yaşıyor. Koop-İş, anayasal ve yasal haklarını kullanmaktadır. Sonuç alınıncaya kadar da Mücadelesine devam edecektir” diye konuştu.