Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında grev sona eriyor: Çerçeve protokol tüm unsurlarıyla uygulanacak

Mehmet KAYA - ANKARA

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında (SYDV) çalışan KOOP-İŞ’e üye çalışanların 29 Ağustos günü başlayan grevi sonrası uzlaşma zemini oluştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir grup gazeteciyle yaptığı toplantıda konuya ilişkin olarak “Her bir personelimiz bizler için çok değerli çok kıymetli ve onların herhangi bir hak kaybı yaşamamasını oldukça önemsiyoruz. Bu kapsamda da bugün SYDV çalışanlarının ek protokol kapsamında Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) kapsamına alındıklarını ifade etmek istiyorum” dedi.

EKONOMİ’ye bilgi veren KOOP-İŞ yetkilileri, kamu toplu sözleşme görüşmeleri sonrası benimsenen çerçeve protokolün bütün unsurlarının geçerli olacağını, bununla ilgili işveren ile bir ek protokol yapılacağını belirtti.

Grev, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kamu toplu sözleşme görüşmeleri sonrası imzalanan çerçeve sözleşmenin dışında bir sözleşme istemesi üzerine başlamıştı. 2018’den bu yana SYDV’lerde çalışan kişilerin kamu toplu sözleşme sistemi içinde ücret artışları belirleniyordu.