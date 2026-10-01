Sosyalist Enternasyonal’den CHP ve YENİ Parti kararı

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Küresel ölçekte sol, demokrat, sosyal demokrat ve sosyalist partileri bir araya getiren en büyük uluslararası örgüt olan Sosyalist Enternasyonal, YENİ Parti’yi üye olarak kabul etti.

Sosyalist Enternasyonal, mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla atadığı yönetimin olduğu CHP’nin üyeliğini ise askıya aldı.

Resmî bir duyuru yayımlanmazken karar, CHP’de 'mutlak butlan' yönetiminin göreve başlamasından yaklaşık dört ay sonra alındı.

Karar, etik komite tarafından alındı

Medyascope'un ulaştığı kaynaklar, CHP’nin, organizasyona üye olan dünya genelindeki sosyal demokrat, sosyalist ve işçi partilerinin uymakla yükümlü olduğu temel ahlaki kuralları, davranış ilkelerini ve örgütsel bütünlük kriterlerini belirleyen resmi bir yönetim dokümanı olarak bilinen Sosyalist Enternasyonal Etik Şartı’na (Ethical Charter) aykırı davrandığı gerekçesiyle üyeliğinin askıya alındığını söyledi. Kararın, Sosyalist Enternasyonal Etik Komitesi tarafından alındığı belirtiliyor.

Tek "tam üye" YENİ Parti

Sosyalist Enternasyonal’in web sitesinde “tam üyeler” listesinde Türkiye’den sadece YENİ Parti’nin adı yer alıyor. DEM Parti ise toplam 16 siyasi partinin yer aldığı “Danışman Üye” kategorisinde bulunuyor.