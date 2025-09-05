Sosyalist Enternasyonal'den kayyum tepkisi: Özgür Özel'i destekliyoruz

Açıklama, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca olarak kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, “Bu karar, Özgür Özel’i seçen parti kongresi için de benzer bir kararın önünü açabilir” ifadesine yer verildi.

“Özgür Özel’in mücadelesini destekliyoruz”

Sosyalist Enternasyonal tarafından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek mesajı verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sosyalist Enternasyonal, CHP İstanbul Kongresi’nin iptaline dair mahkeme kararından derin endişe duymaktadır. Bu karar, Özgür Özel’i seçen parti kongresi için de benzer bir kararın önünü açabilir. Üstelik bu, on altı muhalif belediye başkanının tutuklanmasının ardından gerçekleşiyor. Bu yol kesinlikle ülkenin ve vatandaşların çıkarına değildir.

CHP ve Sosyalist Enternasyonal Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel’in adalet ve hukukun üstünlüğü mücadelesini destekliyoruz.”