Sosyetenin tanınmış ismi Leyla Mizrahi yatağında ölü bulunmuştu: Ölüm nedeni belli oldu

Sosyetenin tanınmış ismi Leyla Mizrahi, cumartesi sabahı evindeki yatağında ölü bulundu.

Henüz 32 yaşında olan Leyla Mizrahi'nin beş aylık bir oğlu vardı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre olayla ilgili soruşturma yürüten savcılık ise dün ikindi saatlerinde ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu açıkladı.

İzmir'in tanınmış iş insanlarından Kemal Aktaş ile İzmir'in köklü ailesi Özgörkey Ailesi'den Özlem Özgörkey'in kızı olan Leyla Mizrahi, 2022 yılında, Ralfi Mizrahi ile Rahmi Koç Müzesi'nde yapılan görkemli bir düğünle evlenmişti.