Soylu: 8 bin konutta hasar tespit çalışması yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce'nin Gölyaka ilçesinde hasar tespiti yapılacağını bildirdi.

Soylu, deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Okullardaki genel durumun tespiti için tarama yapılacağını belirten Soylu, "Yaklaşık 50 hafif yaralımız var, 33'ü taburcu olmuş. Köylerden çok büyük hasar bilgisi almadık." bilgisini paylaştı.

Hasar tespitine ilişkin soru üzerine Soylu, bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüşme yaptığını dile getirdi.

Bakan Soylu, "8 bin konutta özellikle Gölyaka'da hasar tespit çalışması yapılacak. Gerekli ekipler gönderildi. Valiliğin koordinasyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün koordinasyonunda gerekli taramalar yapılacak." dedi.