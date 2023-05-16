Soylu: Seçimlerde 321 olay yaşandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sürecinde ülke genelinde seçimlerle ilgili 321 olayın yaşandığını söyledi.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen ve 14 Mayıs seçimlerinin ardından teşekkür ziyaretinin ilkini partisinin Esenler İlçe Başkanlığına gerçekleştiren Soylu, Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu yakaladığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın farkla seçimi önde tamamladığını dile getirdi.

Soylu, Türkiye'yi demokrasi ve hukuk konusunda yargılayanlara milletin sandıkta cevap verdiğini söyleyerek, Türkiye'nin 14 Mayıs'ta ortaya çıkan tablo ile dünya ülkelerine, "Bizim işimize karışmayın. Biz, demokrasi ve hukuku en üst seviyede uygulayan ülkeyiz. Siz kendi işinize, kendi hesabınıza bakın." mesajını verdiğini anlattı.

Seçim sırasında meydana gelen olaylarla ilgili bilgi veren Soylu, "Geçen seçimlerde toplam 356 seçim olayı yaşandı, bütün seçim olayı. Bu seçimlerde 321 seçim olayı yaşandı. Yani bütün Türkiye'de daha az olaylı, daha sakin ve mutedil bir seçim geçti. Bu vesileyle de tüm siyasi organlara, milletimize, özellikle güvenlik güçlerimize teşekkür ederim." dedi.