Soylu'dan İmamoğlu açıklaması: Kayyum atanmaz, ceza onanırsa açığa alırım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği mahkumiyet kararını değerlendirirken, "Pozitif hukuk açısından doğru bir karar. Anayasa çok açık bir biçimde yargıya müdahale edilemeyeceğinin altını çiziyor. Bu benim için de geçerli, Adalet Bakanı için de geçerli" dedi.

Bakan Soylu, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İstinaf ve Yargıtayın onaylaması halinde açığa alıp almayacağının sorulması üzerine Soylu, "Alırım, yapacak başka bir şeyim yok. Bugüne kadar uygulamalarımızın tamamı böyle. Yargıtayla beraber kamu görevi yapamaz hale gelmiş olur. Yaptığım her işlemin itiraz yolu da açıktır. Devletin kurallar dizini var. Kurallar dizininde yürür gider" diye konuştu.

İBB'ye kayyum atanmasının söz konusu olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine Soylu, Anayasa'nın kendisine terör ve görevden kaynaklı suçlardan dolayı kayyum atama yetkisi verdiğini anlattı. "Hakaret" suçundan yargılama yapıldığı için İBB Başkanının kayyumluk bir durumunun olmadığını aktaran Soylu, şunları kaydetti: "Burada İBB Başkanını görevden alma yetkim yok. Eğer belediye başkanı, başka bir suç işlediyse de görevden alabilme yetkim yok. Bir belediye başkanı Danıştayın kararı olmadan düşmez. Açığa alma kararı ayrıdır, görevden düşme kararı farklıdır. Açığa alındığında bir hafta 10 gün içerisinde Vali, İBB Meclisini göreve çağırır. Onlar vekaleten seçerler."