Sözcü Gazetesi davasında kritik karar! Gazeteciler beraat etti

Sözcü gazetesi yazar ve yöneticilerinin 'FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettikleri' iddiasıyla yargılandıkları davada mahkeme, tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

Davada 9 sanık yargılanıyordu

Dava kapsamında, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarlar Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında olduğu 9 sanık yargılanıyordu.