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Sözcü Gazetesi davasında kritik karar! Gazeteciler beraat etti

Yargıtay'ın bozma ve beraat kararı sonrasında, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Sözcü gazetesi davasında yargılanan tüm gazetecilerin beraatine hükmetti.

Haber Merkezi
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Sözcü Gazetesi davasında kritik karar! Gazeteciler beraat etti
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Sözcü gazetesi yazar ve yöneticilerinin 'FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettikleri' iddiasıyla yargılandıkları davada mahkeme, tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

Davada 9 sanık yargılanıyordu

Dava kapsamında, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarlar Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında olduğu 9 sanık yargılanıyordu.

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