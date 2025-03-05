Sözcü Gazetesi davasında kritik karar! Gazeteciler beraat etti
Yargıtay'ın bozma ve beraat kararı sonrasında, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Sözcü gazetesi davasında yargılanan tüm gazetecilerin beraatine hükmetti.
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Sözcü gazetesi yazar ve yöneticilerinin 'FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettikleri' iddiasıyla yargılandıkları davada mahkeme, tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.
Davada 9 sanık yargılanıyordu
Dava kapsamında, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarlar Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında olduğu 9 sanık yargılanıyordu.
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