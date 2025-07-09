Sözcü TV 10 gün süreyle karartıldı

Türkiye'de yayın yapan Sözcü Televizyonu'nun akışı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) kararıyla 9 Temmuz Çarşamba gününün ilk saatlerinde durduruldu.

Bu gelişmeden önce Ankara 7. İdare Mahkemesi, 4 Temmuz Cuma günü "yürütmeyi durdurma" kararının kaldırılmasına hükmetmişti.

Yayının hala devam ettiği son bir dakikalık dilimde o an stüdyoda bulunan Sözcü TV çalışanları yayın durdurma kararına "alkışla" tepkilerini gösterdi.

Kısa bir jeneriğin ardından ekran karartıldı ve şu açıklama öne çıktı:

"Yayınımız, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 27.03.2025 tarih ve 2015/13 sayılı toplantısında alınan 17 no'lu karar uyarınca, kuruluşumuzca 23.03.2025 tarihinde saat 19:59'da yayınlanan 'Nokta Atışı' adlı program yayınında, 6112 sayılı Kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen 'Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz' ilkesinin tekraren ihlali gerekçesiyle 10 gün süre ile durdurulmuştur.