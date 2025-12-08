Sözcü'den ayrılan Uğur Dündar'ın yeni adresi belli oldu

Yılmaz Özdil'in Sözcü gazetesinin medya grup başkanlığına getirilmesinin ardından Gazeteci Uğur Dündar, 2012 yılından bu yana yazdığı Sözcü gazetesinden ayrıldığını açıkladı.

Dündar X’ten şu açıklamayı yapmıştı: “Bize yakışan, çalışırken her fırsatta dile getirdiğimiz bu gerçeği, Sözcü’den ayrıldıktan sonra da söylemektir. Evet yolun sonuna geldik.Bana hiç kimse ‘Git’ demedi ama ben bugün Sözcü Gazetesi ve Sözcü TV’den ayrılıyorum. Zor zamanlarımda hep yanımda olan siz değerli dostlarımın desteğine sonsuz teşekkürlerle… Hoşçakalın, sağlıkla, sevgiyle kalın…”

Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu ise Uğur Dündar'ın Halk TV ile anlaştığını duyurdu.

Mahiroğlu "Ömrünü halkın haber alma hakkına adamış, en zor yıllarında Halk TV’ye karşılıksız emek vermiş, Türk basınının duayen ismi, hepimizin ağabeyi, sevgili Uğur Dündar yuvana hoş geldin. Olman gereken yerdesin. Seni çok özlemiştik." ifadelerini kullandı.