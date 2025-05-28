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Sözcü TV'nin karartılacağı tarih belli oldu

RTÜK'ün Sözcü TV'ye verdiği 10 gün karartma cezası 1 Haziran itibariyle uygulanacak. 10 gün boyunca 7/24 sürecek cezada, ekrana yalnızca siyah zemin üzerine RTÜK’ün karar metni yansıtılacak.

Haber Merkezi
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Sözcü TV'nin karartılacağı tarih belli oldu
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Radyo Televziyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Sözcü TV'ye verdiği 10 gün karartma cezasının ne zaman uygulanacağı belli oldu.

Kararın dün Sözcü TV'ye ulaşmasının ardından 1 Haziran (pazar) itibariyle 10 gün boyunca 7/24 ekran karartmanın başlayacağı öğrenildi. Ekrana yalnızca siyah zemin üzerine RTÜK’ün karar metni yansıtılacak. Ayrıca kanal aynı maddeden 8/1/b ceza alması halinde lisansı iptal edilecek.

Sözcü TV’ye İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla 10 gün yayın durdurma cezası verilmişti.

RTÜK'ün tarihi cezaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yapılan yayınlarla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan ceza yağdı. Sözcü TV'ye 10 gün ekran karartma cezası verildi. RTÜK, 27 Mart'ta 4 kanala 7 ayrı ceza vermişti.

Halk TV ve Tele 1’e, 5’er program durdurma cezası verilmişti. Halk TV, idari para cezası ve program durdurma cezası, TELE1 ve Now TV'ye idari para cezası verilmişti.

Ayrıca kurul, Flu TV ve Fatih Altaylı Youtube kanalları için yayın lisansı alma zorunluluğu getirmişti.

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