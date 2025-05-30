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Sözcü TV'ye yönelik ekran karartma cezasına yürütmeyi durdurma kararı

RTÜK'ün Sözcü TV'ye verdiği 10 gün karartma cezasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Haber Merkezi
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Sözcü TV'ye yönelik ekran karartma cezasına yürütmeyi durdurma kararı
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Radyo Televziyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Sözcü TV'ye verdiği 10 gün karartma cezasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkeme, 10 günlük ekran karartma cezasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar, oybirliğiyle alındı.

Sözcü TV’ye Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestoların yayınlanması sırasında "halkı kin ve düşmanlığı teşvik ettiği" iddiasıyla RTÜK tarafından 10 gün yayın durdurma cezası verilmişti.

Kararın Sözcü TV'ye ulaşmasının ardından 1 Haziran itibarıyla 10 gün boyunca 7/24 ekran karartmanın başlayacağı ifade edilmişti.

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