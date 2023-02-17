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"Sözde afetzede" tutuklandı

Niğde'de depremzedelerin dikkati "sözde afetzedeyi" tutuklattı.

Haber Merkezi
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Niğde'de kendini depremzede olarak tanıtarak vatandaşlardan para topladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Kentteki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan depremzedeler, kendini afetzede olarak tanıtıp para isteyen H.E'den şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yurda gelen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 4 kaydı bulunduğu öğrenildi.

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