Sözleri tepki çekmişti! Özgür Özel: Kullandığım ifade bağlamından kopartıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Ankara Kurtuluş Parkı'nda Fernas işçilerini ziyareti sırasında yaptığı açıklamaların 'bağlamından kopartılarak servis edildiğini' söyledi.

Özel, Meclis'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşılamaya ilişkin tepkilerin sorulması üzerine "CHP ayağa kalkmadığında gittiği bir köy kahvesinde AK Parti seçmeni de dışarı çıkıyor. Erdoğan'ın şahsına değil makama saygımızdan ayağa kalktık. Kaybediyorsam ben kaybediyorum. Bedeli ben ödeyeceğim, hesabı ben vereceğim" ifadelerini kullanmıştı.

"Bir kayıp varsa bana aittir"

Özel daha sonra X hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı. "Bugün, kullandığım bir ifadenin bağlamından kopartılarak servis edildiğini, yanlış anlaşıldığını üzülerek gördüm" diyen Özel şunları kaydetti:

"Biz yerel seçimler öncesinde kısır kavgalardan, kutuplaşmalardan arınan ve sadece milletin gündemini konuşan bir siyaset için yola çıktık.

Kimseyle şahsi kavga etmeyeceğiz, kavgayı sadece milletin hakkı için vereceğiz” diyerek izlediğimiz siyasetle partimizi 47 yıl sonra birinci parti yaptık.

Attığımız adımların partimize kaybettirmediğini aksine kazandırdığını seçim sonrası yapılan tüm araştırmalarda gördük. Bunu bugün "Biz ne kaybediyoruz bir şey kaybetmiyoruz" diyerek anlattım.

Bugün bazı eleştirilerin sorulması üzerine, “Kaybediyorsam ben kaybediyorum” derken şahsıma yapılan bazı sert eleştirileri kastediyorum.

Bir kere daha ifade etmek isterim ki; bu tartışmalar nedeniyle bir kayıp varsa maruz kaldığım eleştiriler nedeniyle bana aittir, partimizin iktidar yürüyüşüne herhangi bir kayıp yaşattırmadık, yaşattırmayacağız.

Aldığımız tüm eleştirileri saygıyla karşılıyor, çıkarmamız gereken dersleri çıkarıyoruz. Milletin sesini duyarak 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi yaptığımız partimizi daha ileriye taşıyacağız.

31 Mart gecesi olduğu gibi genel seçim akşamı da partinin ışıkları hiç sönmeyecek, TRT ekranlarında da CHP yine birinci parti olacak."