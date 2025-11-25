Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları (Kasım 2025)! Sözleşmeli öğretmenlik atama sorgulama ekranı araştırılıyor. Öğretmenler Günü’nde yapılan atamanın sonuçları merak ediliyor. 15 bin öğretmen hangi branştan atandı ve dahası haberimizde…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI (KASIM 2025)!

Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım 2025 tarihinde 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçlarına e-Devlet üzerinden güvenli bir şekilde ulaşabiliyor. Atanan öğretmenler için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri başlatılacak ve görevlerine 19 Ocak 2026 itibarıyla başlayacaklar. Bu atama ile MEB, KPSS puanı ve sözlü sınav başarı puanını eşit ağırlıkta değerlendirerek nihai başarı sıralamasını belirledi. 2025 dönemi, sözleşmeli öğretmen alımlarında KPSS ile sözlü sınav üzerinden yapılan son atama olma özelliği taşıyor; bundan sonra alımlar Milli Eğitim Akademisi üzerinden yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması, 24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü'nde Beştepe Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen törenle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen kurada, on binlerce öğretmen adayı yeni görev yerlerine kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Atama için başvurular, 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmıştı. Kuraya katılmaya hak kazanan adayların atama sonuçları, törenin ardından aynı gün saat 17.00 itibarıyla e-Devlet kapısı ve MEB'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Ataması yapılan öğretmenler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuç ekranına ulaşarak görev yerlerini öğrendi.

Ataması gerçekleştirilen öğretmen adaylarını şimdi yeni bir süreç bekliyor. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının tamamlanmasının ardından, sözleşmeli öğretmenlerin 19 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla yeni görev yerlerinde göreve başlayacakları duyuruldu. Bu atama, aynı zamanda MEB'in KPSS ile sözlü sınav üzerinden yaptığı son öğretmen istihdamı olma özelliğini taşıyor. Gelecek sözleşmeli öğretmen alımlarının Millî Eğitim Akademisi üzerinden yapılması planlanıyor. Atanan öğretmenlerin, göreve başlamadan önce istenen belgeleri (sağlık kurulu raporu, diploma/mezuniyet belgesi, formasyon vb.) tamamlamaları gerekiyor.