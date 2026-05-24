SP Genel Başkanı Arıkan: Ankara’nın gündemiyle Anadolu’nun gündemi aynı değil

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Gaziantep 9. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı. Arıkan, iktidarın ekonomi, konut krizi ve tarım politikalarını eleştirerek “Ankara'nın gündemiyle Anadolu'nun gündemi aynı değil” dedi. Arıkan, kongrede, geçtiğimiz yerel seçimlerde BBP Şehitkamil Belediye Başkan adayı Mehmet Vahdettin Yüksel ve Şehitkamil Bağımsız Belediye Başkan adayı Müslüm Aslan'ın da aralarında bulunduğu yeni partililere de üyelik rozetlerini taktı.

“Ankara'da her şeyi konuşuyorlar, asgari ücreti konuşmuyorlar”

Anadolu'da neredeyse gitmedikleri yer kalmadığını, çiftçinin ve esnafın elini sıkıp, gençlerin derdini dinlediklerini ve emeklilerle çay içtiklerini belirten Arıkan, “Gördüğüm manzara şu; Ankara'nın gündemiyle Anadolu gündemi aynı değil! Ankara'dan ülkeyi yönetmeye çalışanlarla, Anadolu'da ayakta kalmaya çalışanların dertleri aynı değil” dedi.

İktidarın sokağın gerçeklerinden koptuğunu vurgulayan Arıkan, “Ankara'da her şeyi tartışıyorlar ama emekli maaşını tartışmıyorlar! Her şeyi konuşuyorlar ama asgari ücreti konuşmuyorlar! Her şeyi görüyorlar ama çarşı, pazardaki fiyatları görmüyorlar! Her şeyi biliyorlar ama uyuşturucu rakamlarını, bağımlılık sayılarını görmüyorlar” ifadelerini kullandı.

“Nüfusun yüzde 50'si kirada”

Gaziantep ve Türkiye'nin gündemindeki “Kira ve Konut Meselesi"ne de geniş yer ayıran Arıkan, Anadolu'da birçok vatandaşı dinlediklerini belirterek “Bir dokunduk, bin ah işittik” dedi. Asgari ücretlilerin kiralardan ne kadar muzdarip olduğunu ve ev sahibi olmanın hayalini bile kuramadıklarını gördüğünü ifade eden Arıkan, bölgenin deprem kuşağında olduğunu hatırlattı. Arıkan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün Şehitkamil ve Şahinbey başta olmak üzere merkez ilçelerimizde kiralar, dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için ağır bir yük haline geldi. Bugün, Gaziantep'te nüfusun yüzde 50'ye yakını kirada yaşıyor. Kirada yaşayan hane sayısı 200 bin. Ama iktidarın son TOKİ projesinde Gaziantep'te yapmayı planladığı konut sayısı ne kadar biliyor musunuz? 13 bin 940. Şimdi soruyorum: Allah aşkına siz Antepli hemşerimin konut sorununu böyle mi çözeceksiniz?”

“Evine ekmek götürmek için değil, devlete vergi, bankaya faiz, tedarikçiye borç yetiştirmek için çalışıyor”

Gaziantep çarşılarında esnafla yaptıkları görüşmeleri de aktaran Arıkan, küçük işletmelerin ağır bir ekonomik yük altında olduğunu vurguladı. “Türkiye’de esnaf tarihimizde ilk defa çalışarak batıyor, raflardaki ürününü satarak batıyor” diyen Arıkan, esnafın gün sonunda vergi, faiz ve borç yüküyle baş başa kaldığını ifade etti.

“Evine ekmek götürmek için değil; devlete vergi, bankaya faiz, tedarikçiye borç yetiştirmek için çalışıyor” sözleriyle mevcut ekonomik tabloyu eleştiren Arıkan, borç yapılandırmalarındaki yüksek faiz oranlarına da tepki göstererek, “Bu kararı alan iktidara ‘Allah razı olsun’ diyemiyoruz, ‘Allah’tan korkun’ diyoruz” ifadelerini kullandı.