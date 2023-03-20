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SP Nevşehir İl Başkanı hayatını kaybetti

Saadet Partisi Nevşehir İl Başkanı Simit hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Nevşehir İl Başkanı Ali Doğan Simit'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nevşehir İl Başkanımız Ali Doğan Simit kardeşimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Cenâb-ı Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

 

 