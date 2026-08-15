Spikerin doktor eşinin ölümüne soruşturma
İzmir'de haber spikeri Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu doktor eşi Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Kliniğinde hareketsiz halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gültekin'in (48) cenazesi, dün Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde kılınan namazın ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan, savcılık Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.