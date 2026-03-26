SPK suç duyurusunda bulunmuştu: Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu gözaltına alındı
SPK'nin Ocak ayında suç duyurusunda bulunmasının ardından eski MÜSİAD Başkanı ve 23. Dönem AK Parti Milletvekilli Bayram Ali Bayramoğlu gözaltına alındı.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ocak ayında suç duyurusunda bulunduğu eski MÜSİAD Başkanı ve 23. Dönem AK Parti Milletvekilli Bayram Ali Bayramoğlu, Ankara'da gözaltına alındı.
T24'de yer alan habere göre eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu, Ankara'da gözaltına alınıp soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a sevk edildi.
SPK’nin 23 Aralık 2025'te yayımladığı bültende, Bayramoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti. Bayramoğlu'na, “Yetkilisi olduğu şirket/şirketlerin banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi” suçlaması yöneltilmişti.