SPK: Tahvil ihraçlarının durdurulduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Sosyal medya platformlarında gündeme gelen SPK'nın şirketlerin tahvil ihracını durdurduğuna yönelik iddialara SPK'dan yanıt geldi. Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Kurul, "Şirketlerin tahvil ihraçlarının durdurulması söz konusu olmayıp, iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı. SPK tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

* Bazı sosyal medya hesaplarının “Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin tahvil ihracını durdurdu” yönündeki paylaşımları üzerine bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür.

Şirketlerin tahvil ihraçlarının durdurulması söz konusu olmayıp, iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kurulumuz, şirketlerin ihtiyaçları ve taleplerini göz önüne alarak, başvuru dosyalarını sonuçlandırmaktadır. Son iki haftada 7 şirketin toplamda 200 milyon avro, 515 milyon ABD doları ve 5,7 milyar TL tutarında borçlanma tavanı içeren ihraç belgesi onaylanmıştır.

Şirketlerin borçlanma araçlarına ilişkin bilgiler Kurulumuzun Haftalık Bültenlerinde (https://spk.gov.tr/spk bultenleri/2024-yili-spk-bultenleri) ve Kurulumuzun sosyal medya hesaplarında (https://x.com/spkgovtr) paylaşılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.