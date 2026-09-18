SPK tasfiye listesini güncelledi: 130 fon 131’e çıktı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yedi portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin uygulanacak esasları açıkladı. İlk kararın ardından 130 fondan oluşan listeye Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu'nun eklenmesiyle tasfiye kapsamındaki fon sayısı 131'e yükseldi.

Tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için iki banka görevlendirildi. Tera Portföy tarafından kurulan fonlarda Türkiye İş Bankası, diğer altı portföy yönetim şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası süreci yönetecek.

Tasfiye işlemlerini iki banka yürütecek

SPK'nın belirlediği uygulamaya göre Tera Portföy fonlarının tasfiyesinde Türkiye İş Bankası yetkilendirildi. A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy Yönetimi tarafından kurulan fonların tasfiye işlemlerinde ise Ziraat Bankası görev yapacak.

Bankalar, fonların portföylerinde bulunan varlıkları piyasa koşullarını ve yatırımcıların menfaatlerini dikkate alarak nakde dönüştürecek. Tasfiye sonucunda elde edilen tutarlar, yatırımcıların sahip oldukları katılma payları oranında dağıtılacak.

Tasfiye için üç aylık süre

Belirlenen takvime göre tasfiye işlemleri, duyurunun yapıldığı tarihten itibaren en fazla üç aylık sürenin sona ermesini takip eden ilk iş gününde tamamlanacak. SPK'nın uygun görmesi halinde bu süre uzatılabilecek. Yatırımcılara yapılacak ödemelerin hangi dönemlerde gerçekleştirileceğine ise tasfiyeyi yürüten bankalar karar verecek.

Bekleyen iade talepleri için de düzenleme yapıldı

SPK, tasfiye sürecine giren fonlarda daha önce verilmiş ancak henüz sonuçlandırılmamış satış ve iade emirleri için de özel kurallar belirledi. İhbarlı fonlarda 17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen iade talimatları tasfiye hükümlerine tabi olacak. Para piyasası fonlarında ise izahnamede belirlenen gün sonu valör atlama saatinden sonraki iade talimatları aynı kapsamda değerlendirilecek.

TEFAS üzerinden iletilen ancak henüz gerçekleştirilmeyen iade taleplerinden kaynaklanan tutarlar fon hesabına borç olarak kaydedilecek. Bu tutarların, tasfiye sonucunda elde edilen nakitten öncelikli olarak karşılanması öngörülüyor.

TEFAS dışındaki işlemlere de kısıtlama

SPK, tasfiye kapsamındaki fonların TEFAS dışındaki dağıtım kanallarındaki işlemlerine ilişkin de düzenleme yaptı. Buna göre 17 Eylül'den itibaren söz konusu kanallardan tasfiye kararı verilen fonlara yönelik yeni katılma payı alım veya iade talimatları gerçekleştirilemeyecek.

SPK sürecin geçmişine de dikkat çekti

Kurul, 18 Eylül tarihli ayrı açıklamasında yatırım fonlarına yönelik düzenlemelerin hazırlanma sürecine ilişkin bilgi verdi. SPK, 2025'in son çeyreğinde bazı portföy yönetim şirketlerinin fonları üzerinden, fiili dolaşım oranı düşük hisselerde şirketlerin finansal büyüklükleriyle açıklanamayacak fiyat hareketlerinin görüldüğünü bildirdi. Açıklamaya göre konu 2 Aralık 2025'te Finansal İstikrar Komitesi'nin gündemine geldi. Bunun ardından 3 Aralık'ta SPK bünyesinde bir çalışma grubu oluşturuldu. Kurulun açıklaması, yatırım fonlarına ilişkin düzenleme çalışmalarının 2025 yılından bu yana sürdüğünü ortaya koydu.