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SPK, telefonla dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu

SPK tarafından yapılan açıklamada, telefonla dolandırıcılık girişimlerine karşı yatırımcıların temkinli olması gerektiği belirtildi.

Haber Merkezi
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SPK, telefonla dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), telefonla dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

SPK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son dönemde kendisini Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer bir kurum çalışanı yahut arabulucu ya da vekil olarak tanıtan ve Kurulumuz personelinin adını ya da farklı unvanları kullanan kişilerce, vatandaşlarımızdan, haklarında Kurulumuzca idari para cezası uygulandığı/uygulanacağı veya kumar borcu sebebiyle ve/veya Kurulumuzun arabuluculuk faaliyeti yürütmesi dolayısıyla veyahut burada sayılmayan herhangi bir sebeple para gönderilmesinin istendiği yönünde bilgi edinilmiştir.

Kurulumuzun, şahısları telefonla arayarak haklarında idari para cezası tesis edilmeden önce uzlaşma başvurusunda bulunup bulunmayacağının sorulması veya belirli IBAN numaralarına para gönderilmesinin talep edilmesi gibi bir uygulaması bulunmamaktadır.

Dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu tarz faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerekmektedir.

Bunun yanı sıra; önemle hatırlatmak isteriz ki, telefonla dolandırıcılık suçu dolayısıyla mağdur olmuş kişiler her zaman suç duyurusunda bulunabilirler ve zararlarının tazmini hususunda her türlü yasal haklarını kullanabilirler."

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