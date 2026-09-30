SPK'dan TRHOL işlemlerine yönelik dev yaptırım paketi: 37 kişi ve 2 kuruma ceza

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda, Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) hisse senetlerindeki hareketlerin Kanun'un piyasa dolandırıcılığını düzenleyen maddelerine aykırılık oluşturduğu belirlendi. Kurul, aralarında kamuoyunca bilinen isimlerin de yer aldığı toplam 37 şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

İki yıl süreyle borsa ve piyasalardan men edildiler

Denetim organı, söz konusu işlemlerde sorumluluğu tespit edilen şahıslara ve tüzel kişiliklere yönelik tedbir kararlarını da devreye soktu. Bu çerçevede 37 gerçek kişinin yanı sıra Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Tera Portföy Yönetimi A.Ş. hakkında, borsa ve diğer teşkilatlanmış piyasalarda iki sene boyunca işlem yapma yasağı uygulanması hükme bağlandı. Kurumsal firmaların yasağı TRHOL pay piyasasındaki kendi nam ve hesaplarına yürütecekleri işlemlerle sınırlandırıldı.

Sektördeki 24 uzmanın lisans yetkileri donduruldu

Alınan kararların en dikkat çekici boyutlarından birini yetki belgelerine yönelik yaptırımlar oluşturdu. Suç duyurusu listesinde yer alan ve sermaye piyasası lisansına sahip bulunan 24 profesyonelin tüm mesleki lisansları, uygulanan işlem yasağı dönemi boyunca tamamen iptal edildi.

Etkin pişmanlık mekanizması için 15 günlük takvim belirlendi

Bülten kararında, hakkında suç duyurusu yapılan şahıslar için yasal bir çıkış yolu da hatırlatıldı. İlgili kişilerin kanundaki etkin pişmanlık düzenlemesinden faydalanabilmeleri adına, elde ettikleri veya sağlanmasına yol açtıkları çıkarın iki katı tutarındaki meblağı (500 bin liradan az olmamak kaydıyla) 15 gün içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı hesaplarına yatırmaları ve belgeleri Kurula sunmaları gerekiyor.